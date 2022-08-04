Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Slovacko maçı bu akşam oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ve Çekya temsilcisi Slovacka karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Slovacko maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE

Dinamo Kiev'e Kadıköy'de uzatmalarda kaybedip Şampiyonlar Ligi hayalini bir kez daha erteleyen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edebilmek için 2 engel aşmak zorunda; ilk engel Slovacko olacak.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve yeni transferlerden Joao Pedro; UEFA'ya bildirilen listede sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Altay Bayındır ilk 11'de olmayacak, Attila Szalai maç saati netleşecek.

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TD Jorge Jesus, Dinamo Kiev eşleşmesinde kullandığı Marcel Tisserand'ı bu kez dışarıda bırakıp Mauricio Lemos'u listeye ekledi.

Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique da listede; büyük ihtimalle de ilk 11'de olacaklar.

Önlerinde Willian Arao'yu, kalede Osman Ertuğrul Çetin'i, orta alanda Miguel Crespo'yu göreceğiz. En ileride Enner Valencia yerine Serdar Dursun forma giyebilir. Kanatlarda Diego Rossi ve Bruma (Emre Mor) forma giyecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Ertuğrul, Szalai (Luan Peres), Henrique, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Lincoln, Bruma, Valencia

SLOVACKO

Slovacko ise, geçen sezon Çekya'da Plzen ve Prag "babalarının" arkasında kalıp ligi 4. sırada bitirmişti.

Kupada ise zafere uzandılar ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldılar...

30 Temmuz Cumartesi günü sezonu açtılar, Brno deplasmanında Daniel Holzer ve Michal Travnik'in golleriyle 2-2 berabere kaldılar.

Önemli hücum silahı Vaclav Jurecka'yı Slavia'ya kaptırdılar ancak Milan Petrzela ve lig maçında gol atan Travnik hala takımda. Patrik Brandner ile Libor Kozak da hücum alternatifi olarak eklendi.

Şakaya gelmeyecek kadar tecrübeli, disiplinli bir takımlar. Trabzonspor'la oynadıkları hazırlık maçında yarım saat dolmadan 2-0'ı bulmuşlardı; mücadele de 2-2 sona ermişti.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec sol stoperin değişilmezi ve takımın kaptanı.