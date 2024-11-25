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Fenerbahçe Slavia Prag maçının hazırlıklarına başladı!

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#FENERBAHÇE#UEFA AVRUPA LİGİ#Slavia Prag
Fenerbahçe Slavia Prag maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 13:43

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında perşembe günü Slavia Prag'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar Jose Mourinho'nun yönetiminde başladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#FENERBAHÇE#UEFA AVRUPA LİGİ#Slavia Prag

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