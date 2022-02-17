Fenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki... #Fenerbahçe
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Fenerbahçe turu zora soktu 5 gollü maçta avantaj Slavia PragınFenerbahçe turu zora soktu! 5 gollü maçta avantaj Slavia Prag'ın #Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdiSporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi#Manchester City
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Arda Güler
Fenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlundan maç sonu transfer sözleri

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Slavia Prag'ı konuk ettiği karşılaşmada oyunuyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu taraftarlardan büyük destek aldı.

Haberin Devamı

Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 yenilgisiyle tamamlanan maçta sarı lacivertli taraftar, futbolcular ve yönetimi protesto ederken destek alan iki isim Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler oldu.

Müsabakaya sol bekte başlayan Ferdi, oyunuyla takımının en başarılı ismi olurken taraftar alkışla destek verdi. 

Diğer oyuncuları ıslıkla protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'na tezahüratlar ve alkışlarla moral verdi.

"MENAJERİM FENERBAHÇE İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ İLERLETİYOR"

Ferdi Kadıoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada ise muhabirin, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor musun?" şeklindeki sorusuna  "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." yanıtını verdi.

Haberin Devamı

GOL FERDİ'DEN, ASİST ARDA GÜLER'DEN

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oyuna dahil olan genç oyuncusu Arda Güler de alkışlarla desteklendi.

Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Genç oyuncu Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi.

Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme