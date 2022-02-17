Fenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan maç sonu transfer sözleri

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Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 yenilgisiyle tamamlanan maçta sarı lacivertli taraftar, futbolcular ve yönetimi protesto ederken destek alan iki isim Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler oldu.

Müsabakaya sol bekte başlayan Ferdi, oyunuyla takımının en başarılı ismi olurken taraftar alkışla destek verdi.

Diğer oyuncuları ıslıkla protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'na tezahüratlar ve alkışlarla moral verdi.

"MENAJERİM FENERBAHÇE İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ İLERLETİYOR"

Ferdi Kadıoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada ise muhabirin, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor musun?" şeklindeki sorusuna "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." yanıtını verdi.

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GOL FERDİ'DEN, ASİST ARDA GÜLER'DEN

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oyuna dahil olan genç oyuncusu Arda Güler de alkışlarla desteklendi.

Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Genç oyuncu Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi.

Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.