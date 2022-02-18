Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası Uğur Meleke'den çarpıcı açıklama! "Trpisovski'yi önermiştim"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek olduSır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek oldu!#Rusya
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı Onu önermiştimFenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı! 'Onu önermiştim'#Fenerbahçe
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacakElektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Maskeler çıkıyor muMaskeler çıkıyor mu?#Maske
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Galatasarayda yeni dönem Sensibile sonrası netleşti...Galatasaray'da yeni dönem! Sensibile sonrası netleşti...#Galatasaray
Dink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildirDink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildir#Hrant Dink
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı İndirimli satış oyununa engelFahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı! İndirimli satış oyununa engel#Ticaret Bakanlığı
Hollywood’u reddeden yönetmenHollywood’u reddeden yönetmen#Metin Erksan
Gülşen evladımdır kötü söz söylemem Orhan Gencebay gönül aldı'Gülşen evladımdır kötü söz söylemem' Orhan Gencebay gönül aldı!#Orhan Gencebay
Leoparı gerçek sandılar Leoparı gerçek sandılar!#Bettina Hakko
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası Uğur Meleke'den çarpıcı açıklama! "Trpisovski'yi önermiştim"

#Fenerbahçe#Slavia Prag#Jindrich Trpisovsky
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası Uğur Melekeden çarpıcı açıklama Trpisovskiyi önermiştim

Hürriyet Gazetesi yazarı, Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin sahasında 3-2 kaybettiği UEFA Konferans Ligi maçını değerlendirdi. Meleke'nin, Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Slavia Prag, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Traore ile öne geçen Slavia Prag, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Fenerbahçe, 58. dakikada skoru eşitlese de 62. dakikada Oscar ve 64. dakikada Lingr'in kaydettiği gollerle durum 3-1'e geldi.

Son sözü ise 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu söyledi ve sarı-lacivertliler avantajını rakibine kaptırdı.

Rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki ve istifa sesleriSon Dakika Haberi... Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki ve 'istifa' sesleriHaberi görüntüle

UĞUR MELEKE: "FENERBAHÇE'NİN EVLADI VAR, SLAVIA'NINSA..."

Tisserand, Altay, Szalai, Altay, Szalai, Altay, Nazım, Altay, Tisserand... İkinci yarının büyük bölümünü geride bu pas ritmiyle geçirdi Fenerbahçe. Stoperler ve kaleci kendi aralarında paslaşıyorlar; ancak iki-üç kişilik Slavia baskısına karşı ne yapacaklarına dair tam olarak bir fikirleri yok! Aslında maçın özeti de burada gizli: Fenerbahçe’nin denemeleri var, Siavia’nın fikirleri... Fenerbahçe’nin iyi futbolcuları var, Slavia’nın iyi bir oyunu. Fenerbahçe’nin umudu var, Siavia’nın kurgusu. Zira Fenerbahçe’nin kulübesinde futbolculara abilik yapması için getirilen bir camia evladı var, Slavia Prag’ınsa harika bir teknik direktörü...

Haberin Devamı

"BU TUHAFLIĞIN BEDELİ 1 HAFTADA ÖDENDİ"

Sakın Vitor Pereira ile İsmail Kartal’ı kıyasladığım zannedilmesin. Pereira bence yetersiz bir teknik direktör performansı sergiledi, ancak Fenerbahçe yönetimi onunla yolları ayırıp daha da kötü bir tercih yapmayı başardı! Pereira ile yollar ayrıldığında ligin bitimine daha 21 hafta vardı. Yani kazanılabilecek 63 puan vardı ortada. En azından lig ikinciliği hedeflenebilirdi. Ayrıca Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi macerası da sürüyordu. Bir takımın üç cephede de hedefleri sürüyorken, önünde 30 küsur müsabakalık dev bir fikstür varken göreve geçici bir teknik adam getirilmesi tuhaf bir karar. Bu tuhaflığın bedeli de sadece bir ayda üç cephenin bir buçuğunun kaybedilmesiyle ödendi bile...

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlundan maç sonu transfer sözleriFenerbahçe - Slavia Prag maçında şov yapan Ferdi Kadıoğlu'ndan maç sonu transfer sözleriHaberi görüntüle

TRPiSOVSKY’Yi ÖNERMiŞTiM

Slavia önceki sezon en iyi iki oyuncusunu, Soucek ve Coufal’i Premier Lig’e gönderdi. Bu sezon başında yine en iyi iki futbolcusu, Sima ve Zima’yı sattı. Yetmedi, bu Ocak’ta takımın yine en iyi iki futbolcusunu, Stanciu ve Kuchta’yı gönderdi. Belki bugün ellerinde yıldız futbolcular kalmadı, ama çok iyi bir teknik direktörleri var. Bir süre önce bir büyük kulüp başkanı benden teknik direktör önerisi istediğinde ona Trpisovsky’yi söylemiştim. Almamışlardı. Oysa bir futbolcuya 3-4 milyon Euro vermektense, o maaşla üst düzey bir teknik adam istihdam edilmesi, bir takımın kaderini tümüyle değiştirebiliyor. Dünkü sonucun da tek nedeni bu bence: Teknik direktör farkı.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Slavia Prag#Jindrich Trpisovsky

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme