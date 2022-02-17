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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Fenerbahçe Slavia Prag maçı muhtemel 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi

#Fenerbahçe#Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi İşte Fenerbahçe Slavia Prag maçı muhtemel 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Slavia Prag maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa kupalarında Çek Cumhuriyeti takımlarına rakip olduğu son dört maçın üçünü kazanan Fenerbahçe Slavia Prag karşısında galibiyet elde etmek için ciddi mücadele verecek. Fenerbahçe'de Giresunspor maçının yıldızı olan Valencia ve Mert Hakan, Slavia Prag karşısında da kilit rol oynayacak. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala gözler Fenerbahçe Slavia Prag maçı ilk 11 kadrosuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte, Fenerbahçe Slavia Prag maçı muhtemel 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi...

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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ile iki ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında Çek Cumhuriyeti takımlarına rakip olduğu son dört maçın üçünü kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerin tamamını 1-0'lık skorla aldı ancak son karşılaşmada Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Slavia Prag, sadece Konferans Ligi gruplarındaki son dış saha karşılaşmasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.  Mert, orta sahada kapılan topları en kısa sürede hücum hattına aktaracak. Ekvadorlu yıldız ise ileri uçtaki patron olacak. 

Slavia Prag ile bugün oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe ’nin sezonun kalan bölümündeki en kritik sınavlarından biri olacak. İsmail Kartal, bu zorlu maçta, rövanş için avantajlı skoru getirecek planı belirledi. Fanatik'in haberine göre tecrübeli teknik adam, rakibin özellikle mücadele gücüne dikkat çekti. Kartal ayrıca öğrencilerinden, Slavia’nın geriden oyun kurmasını engellemelerini istedi. Bunun için Valencia ve Mert Hakan’a özel rol verdi. Ekvadorlu yıldız, hücum hattının patronu olacak. Tecrübeli futbolcu, top rakipteyken stoperlere yapılacak baskıyı yönetecek. Valencia, takımı topu aldığında ise savunmadaki boşlukları belirleyip defansın arkasına sarkmaya çalışacak.

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KANATLARA DİKKAT

Mert Hakan Yandaş ise orta sahanın dinamosu olacak. Başarılı oyuncu, aynı Giresunspor maçında olduğu gibi topa yapacağı baskıyla rakibi hataya zorlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kapılan topları da en kısa sürede rakip yarı alana taşımaya çalışacak. İsmail Kartal, Slavia Prag’ın kanatlardaki skorer isimlerine de dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı, Olayinka ve Schranz’ın kanattan yapacağı ceza sahası girişlerine dikkat edilmesini istedi. 60 yaşındaki teknik adam ayrıca şu anda Slavia Prag’ın en skorer ismi olan ofansif orta saha oyuncusu Lingr’e de yakın markaj uygulanması talimatı verdi. 

Avrupa kupaları eleme turlarında oynadığı son 13 iç saha maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, son altı karşılaşmanın beşini gol yemeden kazandı. Avrupa kupalarında çıktığı son yedi eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Slavia Prag, bu süreçte sadece 2018/19 Avrupa Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye ve geçen sezon aynı aşamada Arsenal'e elendi. Avrupa kupalarında oynadığı son üç iç saha maçını kazanamayan Fenerbahçe, daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı.

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Avrupa kupalarında oynadığı son altı deplasman maçını kazanamayan Slavia Prag, bu karşılaşmaların tamamında gol yedi ve hiçbirinde 2+ gol sevinci yaşayamadı. Konferans Ligi'nde attığı son dört golü de akan oyunda kaydeden Slavia Prag, daha önceki dört golünün üçünü duran top organizasyonları sonucunda bulmuştu. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Fenerbahçe forveti Mergim Berisha, daha önceki altı karşılaşmada tek golde pay sahibi olabilmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maç golüne ulaşan ilk oyuncu olan Enner Valencia, Avrupa kupalarında görev yaptığı dört karşılaşmada beş gol sevinci yaşadı. Bu sezon Konferans Ligi'nde Slavia Prag formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumundaki Jan Kuchta, bu gollerin hiçbirini deplasmanda kaydedemedi. Çek Cumhuriyeti ekibinin bu turnuvada attığı beş akan oyun golünün üçü Kuchta'dan geldi.

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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifreli mi İşte Fenerbahçe Slavia Prag maçı muhtemel 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi

 

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Fenerbahçe#Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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