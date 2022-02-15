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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Fenerbahçe#Slavia Prag
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimizin UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesi devam edecek. Konferans Liginde Son 16 Turuna kalmaya hak kazanan Fenerbahçe, Çek ekibi Slavia Prag ile mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Slavia Prag ile tarihinde 1 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu karşılaşmaya 99 yıl önce çıkmış ve 10-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılmıştı. Yaklaşık 1 asır sonra yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ekip, bu kez Son 16 Turu mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Slavia Prag ile karşılaşacak. 17 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek. 

 

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