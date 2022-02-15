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Slavia Prag ile tarihinde 1 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu karşılaşmaya 99 yıl önce çıkmış ve 10-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılmıştı. Yaklaşık 1 asır sonra yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ekip, bu kez Son 16 Turu mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Slavia Prag ile karşılaşacak. 17 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.