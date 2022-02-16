Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? İşte müsabakadan son bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
Eski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılarEski devlet başkanını canlı yayında gözaltına aldılar#Honduras
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklifOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif#Oğuzhan Koç
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
Yunan parlamentosunda Türkiye atışmasıYunan parlamentosunda Türkiye atışması#Yunanistan
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? İşte müsabakadan son bilgiler

#Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı#UEFA Konferans Ligi
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman İşte müsabakadan son bilgiler

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman?

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

MESUT ÖZİL'DE SON DURUM

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.

Haberin Devamı

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi. GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı#UEFA Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme