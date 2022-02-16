Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? İşte müsabakadan son bilgiler

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

MESUT ÖZİL'DE SON DURUM

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.

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Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi. GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.