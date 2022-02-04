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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı tarihi

#Fenerbahçe-Slavia Prag Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman İşte Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi ile ne zaman karşı karşıya geleceği ise pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?

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UEFA'nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off maçları bekleniyor. Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022, rövanş karşılaşmaları 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Play-Off turunda ilk maçlar 17 Şubat’ta, ikinci maçlar ise 24 Şubat’ta oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçı Kadıköy’de, rövanş karşılaşmasını ise rakip sahada oynayacak.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi için 23 kişilik kadro listesini UEFA'ya bildirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli ekipte Watford ile kiralık sözleşmesi feshedilen ve takıma geri dönen Ozan Tufan ve grup aşamasında kadroda yer almayan Serdar Dursun 23 kişilik listede yer alırken; Miguel Crespo, Diego Rossi ve Burak Kapacak ise kadroda yer almadı.

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Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

 

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#Fenerbahçe-Slavia Prag Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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