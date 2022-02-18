Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? Deplasman golü avantajı yok, şans var...

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a Kadıköy'de 3-2 mağlup olmasının ardından rövanş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?



Cevap çok basit... Deplasman golü avantajı kaldırıldığı için F.Bahçe’nin, Çekya’da alacağı her türlü tek farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Sarı lacivertlilerin turu geçmeleri için 2 farklı galip gelmeleri gerekiyor.



Beraberlik veya yenilgi halinde Slavia tur atlayacak.

KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ

Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11 çıktığı resmi maçlardaki ilk golünü Slavia filelerine gönderen Pelkas aynı zamanda Fenerbahçe’nin ilk isabetli şutunda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Şubat 2007’deki 3-3’lük AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi maçından bu yana ilk kez iç sahada bir Avrupa kupası eleme turu maçında üç gol birden yedi. Sarı lacivertliler, Avrupa eleme turlarında 2005’te oynadığı ve 1-0 kaybettiği Zaragoza maçından bu yana (13 maç) ilk iç saha yenilgisini aldı.

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