FenerbahÃ§e yÃ¶netimi, Milan Skriniar'Ä±n yanÄ±na 3 isimden birini monte etmeyi planlÄ±yor. Her oyuncunun artÄ±larÄ± ve eksileri var. Ãœstelik talipleri de Ã§ok. FenerbahÃ§e'yi savunma transferi konusunda zorlu bir operasyon ve karar sÃ¼reci bekliyor.

MARCO SENESI LÄ°STE BAÅžI

Kanarya'nÄ±n liste baÅŸÄ± Marco Senesi... Arjantinli stoper, bu yaz sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesiyle birlikte 4 yÄ±ldÄ±r formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Bournemouthâ€™a veda edecek. Marcos Senesiâ€™nin adÄ± Chelsea, Barcelona, Juventus, Roma baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok devle anÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ da giriÅŸimlere baÅŸladÄ±.

MENAJERÄ°YLE TEMAS KURULDU

Ã–te yandan FenerbahÃ§eâ€™nin de bu konuda ilk adÄ±mÄ± atÄ±p Senesiâ€™nin menajerlik ÅŸirketi ROOF ile ilk temasÄ± kurduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. 28 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ± ise ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdiÄŸinden beri yeni takÄ±mÄ± iÃ§in DÃ¼nya KupasÄ± sonrasÄ±nÄ± beklemeyi planlÄ±yor. Menajerleri, ilgi duyan takÄ±mlardan teklifleri aldÄ±ktan sonra Senesiâ€™ye iletecek. Tangocuâ€™nun kararÄ±nÄ± vermesi beklenecek.

DE VRIJ DA GÃœNDEMDE

Listedeki isimler arasÄ±nda transferi kaÄŸÄ±t Ã¼zerinden daha kolay gÃ¶rÃ¼nen isim ise De Vrij. HollandalÄ± oyuncunun, bu yaz sÃ¶zleÅŸmesi bittikten sonra 8 yÄ±llÄ±k Inter macerasÄ± sona erecek.

SKRINIAR Ä°LE 5 YIL OYNADILAR

De Vrij ayrÄ±ca Milan Skriniar ile Interâ€™de 5 yÄ±l beraber oynadÄ± ve iki futbolcu da birbirlerini Ã§ok iyi tanÄ±yorlar. Ã–te yandan deneyimli oyuncunun maliyeti de diÄŸer adaylara oranla daha dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede. Ancak yaÅŸÄ±nÄ±n 34â€™e gelmesi, Interâ€™de yÄ±llardÄ±r 3â€™lÃ¼ savunmada gÃ¶rev yapmasÄ± ve bu sezon Ã§ok az forma ÅŸansÄ± bulmasÄ±; De Vrij'Ä±n olumsuz yÃ¶nleri olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

JOSE GIMENEZ'DE SON DURUM

Kanarya'nÄ±n listesindeki bir diÄŸer stoper ise Jose Gimenez... UruguaylÄ± oyuncunun Avrupaâ€™daki tek takÄ±mÄ±, 2013â€™ten beri formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Atletico Madrid. Ä°spanyol devi, sezon sonunda kadrosunda yeni bir yapÄ±lanmaya gitmeyi planlÄ±yor ve Gimenez ile de yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor. 31 yaÅŸÄ±ndaki stopere hem Avrupa hem de GÃ¼ney Amerika kulÃ¼plerinin yoÄŸun ilgisi var.

10 MÄ°LYON EURO

Atletico'nun, 2028â€™e kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunan deneyimli savunmacÄ± iÃ§in 10 milyon Euro civarÄ± bir bonservis beklentisi var. Bu rakam, FenerbahÃ§e iÃ§in uygun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YÃ¶netim, kulÃ¼bÃ¼nden izin alÄ±p sezon bitemeden Ã¶nce Gimenez ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamayÄ± planlÄ±yor.

