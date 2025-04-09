Fenerbahçe Skriniar'ın bonservisini alıyor! Rakam belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan arkasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

HEDEF BONSERVİSİNİ ALMAK

Ocak ayında Milan Skriniar’ın adı uzun süre Galatasaray ile anıldı. Ancak transferi tamamlayan taraf, tecrübeli stoperi sezon sonuna kadar kiralayan Fenerbahçe oldu. Slovak yıldız, şu ana kadarki performansıyla tam anlamıyla herkesi büyüledi.





Kanarya’nın yeni sezon için önceliği, Skriniar’ın bonservisinin alınması. Başarılı stoperi kadroda düşünmeyen PSG ile 10 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle anlaşma sağlanması olası.

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YEŞİL IŞIK YAKTI

Milan Skriniar transferinde iki zorlayıcı konu var. İlki, yıldız futbolcunun senelik 12 milyon Euro’luk maaşı. Diğer ise Atletico Madrid, Milan ve Tottenham gibi devlerin oyuncuya olan ilgisi. Bu takımların da sezon sonunda PSG’nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe Yönetimi ise ne pahasına olursa olsun Skriniar’ın tapusunu almaya kararlı. Yıldız futbolcu da Trabzon maçı sonrası geleciğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. Sezon sonu çözüm için elimizden geleni yapacağız” diyerek kalmak istediğinin sinyalini verdi.





"ONLARIN ŞANSI YOK"

Yıldız futbolcunun menajeri Martin Petras, oyuncusunun durumuyla ilgili Slovakya’da Sport24’e konuştu. Petras, Skriniar için PSG’ye dönmenin bir yolu olmadığını dile getirdi. Slovak menajer şunları söyledi:

“Skriniar, Fenerbahçe takımın liderlerinden biri haline geldi. Takımın büyük bir parçası. Fenerbahçe’nin gelecekte onun hizmetlerine ilgi duyması şaşırtıcı değil. Yaz döneminde bu konu son derece sıcak olacak. Milan iddialarını gördüm. Skriniar, İtalya’da iyi bir iz bıraktı ve istenmesi normal. Açıkçası sadece Milan değil, herhangi bir İtalyan kulübünün, vergiler nedeniyle Skriniar’ın maaşını karşılayabileceğini sanmıyorum. Senelik maliyeti 20 milyon Euro’yu bulacağı için İtalyanlar’ın şansı yok.”