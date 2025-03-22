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Fenerbahçe Skriniar’ın bonservisini alıyor! Mourinho emri verdi

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#Fenerbahçe#Skriniar#Transfer
Fenerbahçe Skriniar’ın bonservisini alıyor Mourinho emri verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 11:02

Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda PSG’den kiraladığı Milan Skriniar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Skriniar’ın bonservisini almak istediği bilinirken müzakerelerde Mourinho’nun devreye girdiği aktarıldı. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Paris Saint Germain’den kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini alıyor.

Sarı lacivertliler, Skriniar’ın bonservisi için PSG ile masaya otururken, oyuncunun maaşının el yaktığı kaydedildi.

Fenerbahçe Skriniar’ın bonservisini alıyor Mourinho emri verdi


FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLUYOR

Sarı lacivertliler, Skriniar’ın bonservisi için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırırken, yıldız oyuncunun maaşının 7.5 milyon euro olduğu aktarıldı.

Skriniar’ın 7.5 milyon euroluk maaşının sarı lacivertli yönetim için yüksek olduğu ifade edildi.

MOURINHO İSTİYOR

Bununla beraber Jose Mourinho’nun, Skriniar’ın  transferini kesinlikle istediği, yönetimin bu transfer için tüm şartları zorlamasını istediği aktarıldı.  

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#Fenerbahçe#Skriniar#Transfer

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