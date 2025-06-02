Fenerbahçe, Skriniar için PSG ile temasa geçti! En çok ödenecek bonservis belirlendi

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Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint Germain’den kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini almak için harekete geçti.

ALİ KOÇ, PSG BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç’un PSG başkanı ile transfer konusunda bir görüşme yaptığı öğrenilirken, sarı lacivertliler maliyetin istedikleri seviyede olması durumunda bonservisi alacak.

ÜST LİMİT 8+2 MİLYON EURO

30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe’yi sevmesi, gönülden oynaması, taraftarların da isteği doğrultusunda anlaşma zemini arayan yönetim 8 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonusun üzerine çıkmayacak.

Öte yandan sezon başı Al Ahli’den kiralanan Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından F.Bahçe’den ayrıldığını açıkladı.

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