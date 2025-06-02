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Fenerbahçe, Skriniar için PSG ile temasa geçti! En çok ödenecek bonservis belirlendi

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#PSG
Fenerbahçe, Skriniar için PSG ile temasa geçti En çok ödenecek bonservis belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Fenerbahçe, Slovak stoperi Milan Skrininar için PSG ile temasa geçti. Sarı-Lacivertli yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak istiyor.

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Fenerbahçe, devre arasında Paris Saint Germain’den kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini almak için harekete geçti.

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ALİ KOÇ, PSG BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç’un PSG başkanı ile transfer konusunda bir görüşme yaptığı öğrenilirken, sarı lacivertliler maliyetin istedikleri seviyede olması durumunda bonservisi alacak.

Fenerbahçe, Skriniar için PSG ile temasa geçti En çok ödenecek bonservis belirlendi

ÜST LİMİT 8+2 MİLYON EURO 

30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe’yi sevmesi, gönülden oynaması, taraftarların da isteği doğrultusunda anlaşma zemini arayan yönetim 8 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonusun üzerine çıkmayacak.

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Öte yandan sezon başı Al Ahli’den kiralanan Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından F.Bahçe’den ayrıldığını açıkladı.

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#PSG

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