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Fenerbahçe, Skriniar, Asensio ve Kang Lee’yi transfer edecek! Ali Koç'tan taraftara sürpriz

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#Fenerbahçe#Transfer#Skriniar
Fenerbahçe, Skriniar, Asensio ve Kang Lee’yi transfer edecek Ali Koçtan taraftara sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 12:19

Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek için transferde önemli çalışmalar sürdürüyor. Jhon Duran ve Archie Brown isimleriyle takımını güçlendiren sarı lacivertliler, PSG’den üçlü operasyon yaparak yıldızları İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, orta saha hattına takviye yapmak için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-Lacivertliler, PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio için yürüttüğü görüşmelere bir ismi daha ekledi: Kang-in Lee. Başkan Ali Koç’un öncülüğünde yapılan temaslarda üç oyuncunun da transferinin aynı süreçte tamamlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe, Skriniar, Asensio ve Kang Lee’yi transfer edecek Ali Koçtan taraftara sürpriz

Mourinho’nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, savunmaya Skriniar’ı, hücum hattına ise Asensio’yu düşünüyor.

Fenerbahçe, Skriniar, Asensio ve Kang Lee’yi transfer edecek Ali Koçtan taraftara sürpriz

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Güney Koreli orta saha Kang-in Lee ise hem teknik kapasitesi hem de pazarlama açısından ciddi değer taşıyor. PSG ile olumlu ilerleyen görüşmeler sonucunda Fenerbahçe, üç ismi de aynı uçakla İstanbul’a getirip taraftarına büyük bir sürpriz yapmak istiyor.

Fenerbahçe, Skriniar, Asensio ve Kang Lee’yi transfer edecek Ali Koçtan taraftara sürpriz

KANG LEE KİMDİR?

19 Şubat 2001 doğumlu, Güney Koreli orta saha/kanat oyuncusu, 8 Temmuz 2023’ten bu yana Paris Saint‑Germain (PSG) forması giyiyor.  Futbola 8 yaşında Incheon United altyapısında başlayan Lee, ardından 2011’de Valencia’ya transfer oldu. 2011–2023 yılları arasında Valencia rezerv takımında oynadı. 2019’da genç yaşta A takıma yükseldi. 2023’e kadar La Liga’da yer aldı. 2021-22 sezonunda bedelsiz Mallorca’ya geçti.

Paris Saint Germain’e, Temmuz 2023’te Mallorca’dan 22 milyon € karşılığında transfer edildi; 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kang Lee geçtiğimiz sezon toplamda 49 maçta yer alırken, 7 gol 6 asist üretti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Skriniar

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