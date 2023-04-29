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Fenerbahçe Sivas'ta kazanıp derbiyi rahat izlemek istiyor!

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#Fenerbahçe#Sivas#Süper Lig
Fenerbahçe Sivasta kazanıp derbiyi rahat izlemek istiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Bugün Sivasspor deplasmanında hata istemeyen Fenerbahçe, İstanbul’a 3 puanla dönüp yarın BeşiktaşGalatasaray derbisinden gelecek sonucu bekleyecek.

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Ligde 24. haftadan sonra ilk kez G.Saray’dan önce oynayacak olan F.Bahçe bugün deplasmanda Sivasspor’u yenerek, pazar günü derbiden gelecek sonucu bekleyecek.

İstanbulspor karşısında eline geçirdiği zirveyle puan farkını kapatma şansını değerlendiremeyen Kanarya bugün hata istemezken takımdaki eksikler dikkat çekiyor. · SARI kart cezalısı Emre Mor’un ameliyat olan Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Zajc, Lincoln, Henrique ve Szalai ile sakatlığı geçse de henüz hazır olmayan Batshuayi maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe Sivasta kazanıp derbiyi rahat izlemek istiyor

1- Sivas ile oynadığı son 7 lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe (3B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı.

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5- Sivas’ın ligde Rıza Çalımbay yönetiminde F.Bahçe’den (5) daha fazla mağlup ettiği sadece 2 takım bulunuyor: Kayseri ve Ankaragücü (6).

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#Fenerbahçe#Sivas#Süper Lig

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