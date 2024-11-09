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Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek: Mourinho yine cezalı...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Sivassopor
Fenerbahçe, Sivassporu konuk edecek: Mourinho yine cezalı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 09:15

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

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Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Jose Mourinho yine cezalı

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarınki maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

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Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, yarın forma giyemeyecek.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Sivassopor

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