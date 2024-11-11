Fenerbahçe Sivasspor'u devirdi, övgü ve uyarı geldi: Top ayağına değmezse ceza verilsin | Mourinho'ya bir tavsiyem var...

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Fenerbahçe ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf, 4-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu.

Kadıköy'de oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada Dusan Tadic (P), 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 26'ya yükselten Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilen Sivasspor ise 7. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Engin Kehale ve Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin kazandığı müsabakayı mercek altına aldı.

İşte yorumlar...

Engin Kehale: Futbolu basit oynayan adam: Dusan Tadic

Alkmaar maçının dönüşünde, Jose Mourinho takımından tepki istiyordu. Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş’ın 11’de olmasının temel nedeni buydu. Biri Trabzonspor deplasmanındaki gol sevinciyle eleştirilmişti, diğeri ise sahada arma için oynama potansiyeli en yüksek isimlerden biriydi.

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Mert Hakan sadece isteğiyle değil, biraz daha 4-3-3’e evrilmiş bir düzenin sağ iç oyuncusu gibi konumlanarak performansıyla da göz doldurdu. Dusan Tadic-Osayi Samuel-Mert Hakan üçlüsü, özellikle sakatlıklarla oyunun durduğu ilk 20 dakika sonrası Fenerbahçe’nin tempoyu artırmasındaki en büyük etkendi. İlk yarıda %53 ile sağ kanadı kullanan sarı lacivertliler hem hücumda hem savunmada sezonun en güçlü oyunlarından birini ortaya koydu. Gol de yine bu kanattan, yukarıdaki satırlarda bahsi geçen iki yeni eklemeden birinin asisti, diğerinin son vuruşuyla geldi.

MOURiNHO’YA BiR TAVSiYE

Jose Mourinho’ya bir tavsiye verebilme şansım olsa, ödül-ceza sistemine bir ekleme önerirdim. Bir hücumda top Tadic’in ayağına değmez ise diğer oyunculara ceza verilsin. İşin şakası bir yana, Sırp oyuncunun az temasla sahaya kattığı akıl, tempo ve yaratıcılık gerçekten olağanüstü. Onun penaltı golü maçı çözse de o aslında sadece bir son vuruştu. Maçın adamı olması için gol dışındaki yaptıklarına bakmak yeterli.

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SZYMANSKi CEVABI ASiSTLE VERDi

Bir not da Szymanski’yi ıslıklayan taraftara. Oyuncu psikolojisini iyi anlamak lazım. Polonyalının elinden geleni yaptığından herhalde hiçbir Fenerbahçelinin şüphesi yoktur. Geçen sezonki görüntüsünden uzak belki, evet ancak bu huzursuzluklar belli ki onun performansını ileriye değil, geriye götürecek. Bu tepkileri yaparken, onu kaybetmeyi de göze alarak yapılmalı ki pek akıl kârı olduğu söylenemez. Zaten o da son dakikadaki asistiyle en güzel cevabı sahada vermiş oldu.

Uğur Meleke: Kaderi Mert Hakan belirledi

Süper Lig akşam seansında Kadıköy’de Fenerbahçe, Sivasspor önüne sezonun en sert rotasyonuyla çıktı. Maçın kaderini sağ kanatta Samuel-Tadic’e yakın oynayarak sürekli dengesizlik yaratan Mert Hakan belirledi. İlk golde de, penaltıda da kader pası ondan geldi.