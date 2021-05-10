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GeriFutbol Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:15 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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