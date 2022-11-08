Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki pozisyonlara Fırat Aydınus yorumu! Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı? Batshuayi'nin kırmızı kartı doğru mu? Noktayı koydu...

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Hürriyet Gazetesi yazarı ve TV 8.5 yorumcusu eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta geceye damga vuran tartışmalı pozisyon ve kararları yorumladı.

Kadıköy'de 23. dakikada Fenerbahçe ceza alanında yaşanan pozisyonda Demir Grup Sivasspor penaltı bekledi. Yatabare ve Serdar Aziz'in içinde bulunduğu pozisyonda Serdar Aziz'in elle oynadığı yönünde itirazlar oldu. Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi.

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"PENALTI DEĞİL"

Bu pozisyonu değerlendiren Fırat Aydınus, "Ben, IFAB'a göre, kural kitabına göre konuşuyorum. Serdar Aziz bilerek kafasıyla oynuyor, top açık eline çarpıyor. Bilerek topla oynadığı için elle oynama olarak addedilmez. Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı değil." dedi.

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"FAUL BİLE TARTIŞILIR"

Öte yandan Michy Batshuayi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildiği pozisyona da değinen Fırat Aydınus, "Batshuayi'nin gördüğü sarı kartlar da yanlış. İkinci sarı kartta faul bile tartışılır." ifadelerini kullandı.