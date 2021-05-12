Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası ortaya çıktı! "Ekranın karşısında Aziz Yıldırım..."

Ama şunu gördük ki... Son iki yılda 7 teknik direktör değiştiren Fenerbahçe için daha büyük vizyon, daha büyük idealler, daha büyük tutkular gerekiyor. Teknik yönetimi, vizyonu, kulübe stratejisi, saha içi koordinasyonu olmayan bu maç için doğal olarak benim de teknik bir analizim yok. O nedenle düş kırıklığı yaşayan taraftarın teknik analizini yapmayı tercih ettim.