Fenerbahçe - Sivasspor maçı öncesi takımlarda son durum, muhtemel 11'ler... Karşılaşmanın heyecanı en yüksek oranlarla Misli'de!

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İlandır.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk olacak.Ülker Stadyumu'mda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

TRABZON'DA KRİTİK GALİBİYET

Sezonun ilk 9 haftasında 2 puan toplayan Fenerbahçe, geçtiğimiz maçta Trabzonspor'u deplasmanda 90+12'de Amrabat'ın kaydettiği golle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte zirveyle puan farkını 5'te tuttu ve yarışa tutundu.

Ancak Jose Mourinho'nun öğrencileri, hafta arasındaki Avrupa mesaisinden istediğini sonucu alamadı. AZ Alkmaar deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor karşısında yeniden morallenmeyi hedefliyor.

3 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'de ilk 8 maçta 8 puan toplayan Bülent Uygun ve ekibi, son 3 karşılaşmayı kazandı ve puanını 17'ye kadar yükseltti. Bu karşılaşmalarda 9 gol atmayı başaran Sivasspor, Kadıköy'de serisini sürdürmek isteyecek.

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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.

REY MANAJ YOK

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Koita, Moutoussamy, Charisis, Rodrigues, Balde

Fenerbahçe – Sivasspor ekabetinden dikkat çeken notlar

- İki ekip arasındaki son 10 resmi maçta Fenerbahçe 1 kez kaybederken 4 karşılaşma ise Sarı-Lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

- İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmanın 4’ünde 2.5 gol üstü skor çıkarken bunların 3’ü 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

- Fenerbahçe’nin Sivasspor’a karşı kazandığı son 4 resmi maçta ikinci yarılarda daha fazla gol atıldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli üyelerinin %47’si ev sahibi Fenerbahçe’nin galibiyetine oynuyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları farkıyla Misli'de Fenerbahçe galibiyetine 1.19; beraberliğe 6.35; Sivasspor galibiyetine ise 11.31 oran veriliyor.

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