Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? The Land Of Legends Cup'ta kazanan belli olacak!
Beşiktaş'ı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup eden Sivasspor ile Fenerbahçe The Land Of Legends Cup'ta final için karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve tarihi bilgisi ile yayıncı kanala ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek kupayı kazanıp, lig öncesi moral bulmak istiyor. Gözler şimdi müsabakaya ilişkin bilgilerde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma D Smart ekranlarından yayınlanacak.
Katıldığı The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçı 4-0 kazanarak ve finale yükselmişti. Sivasspor'da 90+2'de Yatabare'nin golüyle Beşiktaşı yenerek adını final etabına yazdırmıştı.
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