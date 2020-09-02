Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? The Land Of Legends Cup'ta final heyecanı!
The Land Of Legends Cup'ın ikinci yarı final maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Bu gelişmenin ardından Sivasspor, final maçında Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Gözler şimdi bu müsabakanın tarihinde. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman?
The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasında Sivasspor, Beşiktaş'ı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Futbolseverler şimdi final maçının tarihine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş ise cuma günü Antalyaspor ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.
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