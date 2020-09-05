Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada final gecesi!

Fenerbahçe Sivasspor maçı ile sezon öncesi son prova tamamlanacak. Süper Lig'e kondisyon bakımından hazır bir şekilde başlamak isteyen Fenerbahçe ve Sivasspor, 4 takım arasında düzenlenen The Land Of Legends Cup maçında son kez kendilerini test edecek. Yeni transferlerin de göz önünde olacağı Fenerbahçe Sivasspor maçı, taraftarların da yakın takibinde olacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup final mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, D-Smart Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE, ANADOLU KULÜPLERİNİN FORMALARINI FENERİUM'DA SATACAK

Fenerbahçe, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kulüplerine bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta bu kulüplerin formalarının Feneriumlarda satışa sunulmak istendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, teklifi kabul eden kulüplerin forma satışlarından hiçbir pay almadan geliri ilgili kulübe iletecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen, başta spor olmak üzere sevdiğimiz her şeyden, taraftarlarımızdan uzak durmak zorunda kaldığımız bir salgın döneminden geçtiğimizi,



Bu süreçte spor kulüpleri olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu şartların da ne yazık ki tüm kulüpler için daha da zorlaştığını vurguladı.

Ligimizde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben yazılan bu mektupta;



“Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla,



Türkiye’mizin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Alt Fenerium Mağazamızda oluşturacağımız özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmak istediğimiz anlatıldı.



Bu toprakların en kadim özellikleri olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakacağımızı, saha içindeki mücadelemizi saha dışında da ‘yan yana’ sürdürmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kulübümüz,

Fenerium’da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir.



Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz. "

BEŞİKTAŞ KUPADA ÜÇÜNCÜ OLDU

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land of Legends Cup’ın 3’üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3’üncü sırada noktaladı.



Siyah beyazlı ekibe Vodafone Park’ta galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Atakan Üner, 40’ıncı dakikada Bernard Mensah ve 86’ncı dakikada İlkay İşler kaydetti.



The Land Of Legends Cup’ta final maçı yarın saat 21.00’de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak.