Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Sivasspor maçı ile iki ekip Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin 2019/20'den bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Sivasspor. Son altı randevuyu kazanamayan sarı-lacivertliler, lig tarihinde sadece üç rakibi karşısında daha uzun galibiyet hasreti yaşadı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son üç Süper Lig maçından toplam 7 puan çıkaran Sivasspor, daha önceki 13 karşılaşmadan sadece 4 puan toplayabilmişti. Son üç ziyaretinde kaybetmeyen Yiğidolar, bu deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Bu sezon evindeki Süper Lig maçlarında 16 puan toplayan Fenerbahçe, altıncı maçlar itibarıyla 2014/15'ten bu yana en yüksek sayısına ulaştı. İç sahadaki son beş karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yakaladı.

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Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor, bu dönemdeki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'den aldı. İstanbul ekiplerine konuk olduğu son altı karşılaşmada sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Yiğidolar, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki ziyaretinden galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan iki takımdan biri konumunda.

Süper Lig'deki son iki maçını gol atamadan kaybeden Sivasspor, bu dönemden önceki iki karşılaşmasını kalesini gole kapatarak kazandı. Yiğidolar, ligde en son Mart 2013'te gol atamadan üst üste 3+ mağlubiyet aldı.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'den daha uzun süre skor avantajıyla oynayan tek takım Beşiktaş. Aynı dönemde en uzun süre skor dezavantajıyla mücadele eden takım ise Sivasspor.

Geçen hafta İstanbulspor karşısında yaptığı hat-trick ile Süper Lig tarihinde bunu başaran ikinci Belçikalı oyuncu olan Michy Batshuayi, ligde Sivasspor'a rakip olduğu son maçta iki gol attı. 2022 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan İrfan Can Kahveci'nin, en üst lig kariyerinde gol katkısı yapamadan Sivasspor'dan daha fazla rakip olduğu tek takım şu an formasını giydiği Fenerbahçe. Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor'un attığı 11 golün altısında Dia Sabi'A'nın payı bulunuyor. İsrailli oyuncu, 2022/23'te Ayoub El Kaabi'nin ardından ligde takımının attığı gollerin en büyük kısmında katkısı bulunan isim konumunda.

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Hakemler belli oldu

Göçek'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda 3 isim yok

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu.

Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N’Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare."

Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

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Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusu kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Sivasspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia

Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare