Canlı Anlatım: Fenerbahçe Sivasspor maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor.

İlk yarı bitti

Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1

Goller: 23' Osayi-Samuel, 45' Henrique(pen.)

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Sivasspor ile mücadele ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha.

Sivasspor XI: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE'DE SZALAI İLK 11'DE YOK

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Yetenekli oyuncu yedekler arasında yer aldı.

31. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.



Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 30 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 6 mücadele ise berabere sonuçlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 65 golüne, Sivasspor 41 golle karşılık verdi.



Ligde geride kalan sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı. İstanbul'daki müsabakayı ise Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan 15 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 35 gol atarken, Sivasspor ise 16 kez fileleri havalandırdı.



FARKLI SKORLAR



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.



Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.



Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

RIZA ÇALIMBAY: ÇOK GÜZEL MÜCADELE EDİYORUZ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedeniyle yoğun maç programlarını geride bıraktıklarını ve lige odaklanarak sezonu iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, AA muhabirine, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçlarda yaşadıkları şanssızlıklar haricinde çok güzel mücadele ettiklerini söyledi.

Sakat oyuncuların eksikliğinden dolayı kadro kurma noktasında sıkıntı yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, her şeye rağmen ülkeye kazandırdıkları puanlar için mutlu olduklarını ifade etti.



Anadolu takımı olarak çok büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Çalımbay, "Son 2 sezondur çok zorluk yaşamamıza rağmen Avrupa kupalarına gidiyoruz. Geçen sezon belki de Anadolu takımlarının kırmadığı bir rekorla 19 maç mağlubiyet almadan ligi tamamladık." dedi.



Sakatlıklar nedeniyle Avrupa kupalarında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa serüvenini çok güzel bir şekilde tamamladıklarını aktardı.



Yoğun maç programlarının yorgunluğunun lige yansıdığını dile getiren Çalımbay, "Oynadığımız maçlarda istediğimiz neticeleri alamadık. Milli maç arasında sakat arkadaşlarımızın bazıları geldi. Şu an tek sıkıntımız elimizde bir tek forvetimiz Mustapha Yatabare var. Kayode kırmızı kart cezalısı, onun cezasına itiraz ettik, savunmayı da verdik inşallah iyi bir şey çıkar. Çünkü Kayode'nin istemeyerek yaptığı bir hareket oldu. Leke James'in de belinde kırık var, maalesef ondan da yararlanamayacağız." dedi.



"FENERBAHÇE KARŞISINDA GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ"



Rakipleri Fenerbahçe'nin ligde iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Fenerbahçe ligde 3 maçını da kazanmış durumda, sahasında taraftarı önünde oynayacak. Çok güzel, çok çekişmeli bir maç olacak. Biz her zaman içeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz, bu maçta da aynı şekilde galibiyet için oynayacağız. Orada puan veya puanlar almak için uğraşacağız. Bizim zaten deplasmanda da içeride de rakibimiz kim olursa olsun puan için oynuyoruz. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Geride kalan 3 haftada alınan sonuçlar nedeniyle taraftarlardan umutsuz olmamalarını isteyen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Herkes başlamadan önce biz maçlarımızı oynamaya başladık. Hiçbir hazırlık maçı yapmadan direkt maçlara girdik. Onun için insanların biraz anlayışlı olması gerekiyor. 'Kötü başlıyoruz' düşüncesine katılmıyorum. İki kulvarı bir arada götürmek bir Anadolu takımı için kolay değil. Büyük takımlar sürekli bir şekilde transfer yapıyor. Bizde de maalesef sakatlıklar, eksik oyuncularımız oluyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları şeyler kolay değil, herkesin yapabileceği bir şey değil. Geçen sezon ve ondan önceki sezon 4 büyük takımdan sonra Sivasspor geldi. Şampiyonluğa oynadık. Süper başladık, süper gittik ama o zaman da pandemi karşımıza çıktı. Pandemiye yakalanmayan oyuncu hemen hemen yoktu. Biz bunları mazeret olarak zaten söylemiyoruz. Bütün amacım burada Sivasspor'u her zamanki gibi en iyi yere getirmek, başka bir düşüncemiz yok. Aksilikler olduğu zaman puan kayıpları olabilir, oyuncular yorgun olabilir ve istenileni veremeyebilir. Biz geçmişi unuttuk, bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Geçen sezon nasıl güzel bir istikrar yakaladıysak aynı şekilde onu yakalamaya çalışacağız."