Canlı Anlatım: Fenerbahçe Sivasspor maçı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Sivasspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Zajc, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Uğur Çifti, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, Leke James

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Saat 20.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY

Volkan Bayarslan'ın yönettiği Fenerbahçe - Sivasspor maçında VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapıyor. Maçın AVAR hakemleri ise Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık.

FENERBAHÇE ANALİZİ

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Spor Toto Süper Lig'de son 2 maça girerken Galatasaray'ın 5 puan arkasında kalan Fenerbahçe; Sivas'ta 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalabilmek için Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel sakat; kesin olarak forma giyemeyecek.

Saha çalışmalarına yeni yeni başlayan Altay Bayındır'ın da hazır olması beklenmiyor.

Kalede İrfan Can Eğribayat devam edecek.

Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde "Samet Akaydin & Attila Szalai" ikilisi, sol bekte Luan Peres olacak.

Orta alan ve kanat tercihleri için maç saatini bekleyeceğiz. Emre Mor, Arda Güler, Miha Zajc, İsmail Yüksek formaya yakın isimler...

Hücumda "Enner Valencia & Michy Batshuayi" ortaklığı kesin gibi.

SİVASSPOR ANALİZİ

Süper Lig'deki son 4 maçını kaybeden ve son 2 maça düşme hattının 3 puan üzerinde giren Sivasspor ise İstanbul'a 3 eksikle geldi.

Sağ bek Murat Paluli, sol bek (kaptan) Ziya Erdal ve hücum opsiyonlarından Karol Angielski deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Rıza Çalımbay'ın beklerde Alaaddin Okumuş (sağ) ve Uğur Çiftçi (sol) ile mücadeleye başlaması bekleniyor.

Orta alanda sertliği artırmak için "Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad & Charis Charisis" üçlüsünü izleyebiliriz.

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Hücumun bir kanadında Max Gradel, diğerinde Samuel Saiz çok olası...

Gole en yakın bölgedeki tek forma için 3 aday var: Leke James, Mustapha Yatabare & Jordy Caicedo.