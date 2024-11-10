FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Süper Lig 12. hafta karşılaşmalar kapsamında bugün Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Maç öncesinde mücadelenin saati, kanalı ve muhtemel 11'ler dahil detaylar belli oldu. İki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda başlayacak olan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

LİGDE 37. RANDEVU

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Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 77 gol atarken, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de oynanan maçı ev sahibi 4-1’lik skorla kazanırken, Sivas’ta taraflar 2-2 berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Fenerbahçe’ye yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde’un yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve bireysel çalışmalarını sürdüren Cengiz Ünder, kadroda olmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku’nun durumuna maç saatinde karar verilecek.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Sarı-lacivertliler ligde aldığı 7 galibiyetin 6’sında kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında 3-2’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, kalesinde gol gördüğü 3 maçta puan kaybetmişti. Geride kalan karşılaşmaların tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu süreçte 9 gol yedi. Kanarya, bu sezon Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri.

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FENERBAHÇE OYNADIĞI TÜM MAÇLARDA GOL ATTI

Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sezon Süper Lig’de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, bu maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de 8’i 11 olmak üzere 10 maçta forma giyen Edin Dzeko, 7 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alırken, tüm kulvarlarda ise 11 gol kaydetti.