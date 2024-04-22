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Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde! İsmail Kartal'ın 11'i netleşti

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde İsmail Kartalın 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig’de 33. hafta bu akşam sona erecek. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Avrupa’dan elendikten sonra tamamıyla lige odaklanan F.Bahçe’de sakat olan Oosterwolde yok.

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Trendyol Süper Lig’de 33. hafta mücadelesi bu akşam oynanacak EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erecek. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos’a penaltılarla elenen sarı lacivertli takım, bugünkü maçı kazanarak hem moral kazanmayı hem de önündeki tek hedef olan lig şampiyonluğu yarışına devam etmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe’de sakat olan Oosterwolde dışında eksik yok. Ligde son 2 maçını kazanan Sivasspor’da ise cezalı Charisis ve sakatlığı bulunan Turgunboev forma giyemeyecek.

10- Deplasmanda son 10 lig maçını kazanan Fenerbahçe, tek sezonda bu seriyi yakalayan ilk takım.

22- Bu sezon ilk golü yediği lig maçlarında en fazla galibiyet (7) ve puan (22) çıkaran takım Fenerbahçe.

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Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde İsmail Kartalın 11i netleşti

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig

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