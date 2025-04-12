Fenerbahçe, Sivas'a 4 eksikle gidiyor!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'de Amrabat bileğindeki ağrılar nedeniyle, mert hakan da antrenmanda aldığı darbe sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Diego Carlos ise yabancı kontenjanından, İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyon geçirmesinden kaynaklı Sivas'a götürülmedi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: