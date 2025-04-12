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Fenerbahçe, Sivas'a 4 eksikle gidiyor!

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Sivasa 4 eksikle gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 20:06

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Amrabat bileğindeki ağrılar nedeniyle, mert hakan da antrenmanda aldığı darbe sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Diego Carlos ise yabancı kontenjanından, İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyon geçirmesinden kaynaklı Sivas'a götürülmedi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig

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