Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? FB Sivas Belediyespor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı heyecan dolu bir mücadeleyi ekranlara getirecek. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner, Ozan Tufan, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Thiam, Samatta.

Sivas Belediyespor'un 11'i: Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki, Mustafa

FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. 24 Kasım Salı günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

KUPA PROGRAMI

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)

14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)

15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)



25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)

15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)



26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)