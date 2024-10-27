Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK maçı öncesi iki takımdaki eksikler, muhtemel 11'ler, öne çıkan detaylar ve en yüksek iddaa oranları...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. 27 Ekim Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ VİTES YÜKSELTMEK

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı. Son olarak ligde Samsunspor ile deplasmanında 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, hafta içi Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Ligde çıkış arayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla girdiği bu sezonda yeniden vites yükseltmek isteyecek.

BODRUM FK'NİN 9 HAFTALIK KARNESİ

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve oynadığı futbolla beğeni kazanan Bodrum FK ise 9 haftalık bölümde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve yaşadığı 5 mağlubiyet ile 12. sırada yer aldı. 9 maçta yalnızca 8 gol atabilen İsmet Taşdemir'in öğrencileri kalesinde 11 gole engel olamadı.

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FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

BODRUM FK'NİN EKSİKLERİ

Sipay Bodrum FK'de kritik mücadele öncesi eksikler bulunuyor. Kart cezalısı durumunda hiçbir futbolcusu olmayan yeşil beyazlılarda 5 futbolcunun sakatlığı mevcut.

Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Christophe Herelle, Gökdeniz Bayrakdar ve Cenk Şen bu mücadelede takımlarıyla olamayacaklar.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe ile daha önce karşılaşmamış Bodrum ekibi, bu akşam izleyenlere bir ilki yaşatacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Brazzao, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puscas

İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe’nin son 6 resmi maçının 5’inde karşılıklı goller oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 15 maçta 11 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Bodrumspor’un Süper Lig’de oynadığı son 5 maçında ilk yarıda en fazla 1 gol çıktı.

Bodrumspor’un Süper Lig’de oynadığı 4 deplasman maçının 3’ünde karşılıklı goller çıkmadı.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli üyelerinin %40’ı Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor. Şampiyon Oran farkıyla Fenerbahçe kazanırın oranı 1.20; Bodrum FK kazanırın oranı 9.87; beraberliğin oranı ise 5.31.

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