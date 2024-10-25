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Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçı mesaisine başladı!

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#Fenerbahçe#Bodrum#Can Bartu
Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçı mesaisine başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 19:44

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı.

Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Manchester United mücadelesinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışmasıyla idmanı tamamlandı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla 27 Ekim Pazar günü oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Bodrum#Can Bartu

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