Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını Sidiki Cherif ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki santrfor Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı.
Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlenirken, genç oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.
Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."
PERFORMANSI
Angers altyapısında yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol attı.
Çubuklu forma altında sonsuz başarılar. Aramıza hoş geldin Sidiki Cherif 💛💙 pic.twitter.com/2KxrRvR8D5
Çubuklu forma altında sonsuz başarılar. Aramıza hoş geldin Sidiki Cherif 💛💙 pic.twitter.com/2KxrRvR8D5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2026