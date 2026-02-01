×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i resmen duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#Transfer
Fenerbahçe, Sidiki Cherifi resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 23:44

Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını Sidiki Cherif ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki santrfor Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı.

Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlenirken, genç oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.

Gözden KaçmasınEn-Nesyriye Arabistandan talip çıktı Transferde Benzema detayıEn-Nesyri'ye Arabistan'dan talip çıktı! Transferde Benzema detayıHaberi görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; 

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
 
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
 
Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol attı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#Transfer

BAKMADAN GEÇME!