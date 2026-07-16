Fenerbahçe, Sidiki Cherif için gelen teklifi reddetti!

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif için Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg kısa süre önce teklifte bulunmuştu.

4 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ, 15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Teklifin detaylarını paylaşan Yağız Sabuncuoğlu, "4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiler. Satın alma opsiyonu zorunlu değildi, Fenerbahçe bu teklifi düşünmeden reddetti." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE 22 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler Sidiki Cherif için Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro bonservis bedeli olmak üzere toplamda 22 milyon euro ödemişti.

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Anlaşmada ayrıca şartlara bağlı 3 milyon euroluk da bonuslar bulunuyor.

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli kulüpteki ilk 4 ayında 16 maça çıkan Cherif, 3 gol atıp 1 de asist üretti.

Gine asıllı Fransız forvetin Fenerbahçe ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.