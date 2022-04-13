Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Resmi açıklama geldi...

#Fenerbahçe#Shakhtar Donetsk#Fenerbahçe Shakhtar Maçı
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe, Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek için özel bir maç yapılacağını duyurdu. Mücadelenin saati ve tarihi belli oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek için 19 Nisan saat 17:00'de Shakhtar Donetsk ile özel maç yapılacağını duyurdu.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Bilet fiyatları

Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Shakhtar Donetsk#Fenerbahçe Shakhtar Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin