Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe, Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek için 19 Nisan saat 17:00'de Shakhtar Donetsk ile özel maç yapılacağını duyurdu.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.
Kulübümüz, Shakhtar Donetsk Kulübü ile birlikte ‘Barış İçin Futbol’ diyor. @FCShakhtar— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 13, 2022
🔗 https://t.co/aVyFG6icGK pic.twitter.com/4txUktHzSo
Bilet fiyatları
Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL