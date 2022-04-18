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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Fenerbahçe#Shakhtar Donetsk#Hazırlık Maçı
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ile iki ekip hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ukrayna'da barışa destek adına düzenlenen mücadelede ülkede yaşanan zorlu şartlara dikkat çekmek için özel bir karşılaşma düzenleniyor. Bu karşılaşmada elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar için toplanacak. Peki Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı iki ekip Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek için özel bir mücadelede sahne alacaklar. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Dinamo Kiev'de barışa destek temalı özel bir mücadele oynamış ve karşılaşmanın gelirleri savaş  mağduru çocuklar yararına toplanmıştı. Şimdi aynı amaç için Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. 

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk hazırlık maçı 29 Nisan Salı günü saat 17:00'da oynanacak. Mücadele TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Fenerbahçe#Shakhtar Donetsk#Hazırlık Maçı

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