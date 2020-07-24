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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Fenerbahçe sezonu Rizespor maçıyla noktalayacak! Takımda 7 eksik...

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Fenerbahçe sezonu Rizespor maçıyla noktalayacak! Takımda 7 eksik...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

- Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı.

Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

 

Fenerbahçe sezonu Rizespor maçıyla noktalayacak Takımda 7 eksik...

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