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GeriFutbol Fenerbahçe, Sevilla'dan Oussame Idrissi'yi transfer ediyor
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Sevilla'dan Oussame Idrissi'yi transfer ediyor

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Fenerbahçe, Sevilla'dan Oussame Idrissi'yi transfer ediyor
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Fenerbahçe ile Sevilla arasında Oussame Idrissi'nin kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bright Osayi-Samuel için QPR ile orta yol bulunmazsa, Idrissi'ye imza attırılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sakatlığı sonrası kanat transferine yönelmişti. Yönetim, bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. İlk plan, yeni sezon için anlaşma sağlanan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini şimdi almaktı.

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Ancak kapıyı 750 bin Pound'dan açan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin 400 bin Pound'luk teklifine inmedi. Sarı-Lacivertliler de hemen B planını devreye sokarak Sevilla'lı Oussame İdrissi'ye yöneldi.

Fenerbahçe, Sevilladan Oussame Idrissiyi transfer ediyor

24 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması için tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladıkları kaydedildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı ancak bunun zorunlu olmayacağı öğrenildi. Sevilla'da istediği kadar süre alamayan İdrissi de Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Eğer QPR ile yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmazsa, Faslı yıldızın İstanbul'a gelerek imzayı atacağı belirtildi. (Fanatik)

Fenerbahçe, Sevilladan Oussame Idrissiyi transfer ediyor

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