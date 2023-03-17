Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası Szalai: Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum

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Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçtaki 2-0'lık skoru çeviremeyen Fenerbahçe'de futbolcular Miha Zajc ve Attila Szalai, Sevilla maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Miha Zajc'ın açıklamaları şu şekilde:

Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir sonraki adımı atamadık. Ama bana göre iyi bir oyun ortaya koyduk, özellikle ilk yarıda. Zordu ama iyi bir oyun ortaya koyduk. Son dakikaya kadar mücadelemizi ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Maalesef istediğimizi alamadık bugün. Şimdi lige odaklanacağız.

"Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum"

Attila Szalai'nin sözleri ise şöyle:

Düşüncelerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. İyi bir performans ortaya koyduk ama yeterli olmadı. Onlar 2 gol avantajla geldi, bizlerin de daha fazla gol atması gerekiyordu. Maçı domine ettik. İyi bir 100 dakika çıkardık. Maçı da kazandık…