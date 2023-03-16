Fenerbahçe Sevilla maçı: Jorge Jesus'un tercihleri ortaya çıktı! İşte muhtemel kadro ve çok konuşulan senaryo

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UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Fenerbahçe - Sevilla karşılaşmasına çevrildi. İspanya'da ilk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, çeyrek final şansını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Ülker Stadı'ndaki mücadele öncesi Fenerbahçe cephesinde neler yaşanıyor? Hep birlikte bakalım...

SES KAYDI VE AYRILIK İDDİALARI



Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e gönderdiği iddia edilen ses kaydı, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli Youtube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınladı. Kayıtta Jesus'un; "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak Mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler." dediği ortaya çıktı.

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Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği iddia edilse de bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

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'KONTRATIM MAYIS'TA BİTİYOR'



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya Jesus, "Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" diye cevap verdi.

JORGE JESUS TUR İÇİN UMUTLU

Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. İlk yarı rakipten daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi olmayı beceremedik. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip 2 pozisyon buldu, 2 gol attı. Maç boyunca girdikleri 3 pozisyon vardı. 2’sini gol yapmayı başarabilirdiler. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. İlk maça kıyasla işimiz daha zor. Turnuvanın başında ilk maçtan önce beklentimiz vardı işlerimiz zor ama inancımız var. İnanmak ve çok istemek bunları yapmamız gerekiyor. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz. İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur" değerlendirmesinde bulundu.

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OOSTERWOLDE NEDEN OYNAMIYOR?



Lincoln’ün sakatlığında Jayden Oosterwolde'ye şans verebileceğine değinen Jorge Jesus, "Jayden’ın değerine çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve onun sisteme adapte olması gerekiyor. Sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olması. Hasta olduğu dönem oldu. Antrenman kaçırdı. O sürede de Lincoln çok iyi performans sergiledi. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi görev yaptı. Onun için fark etmiyor. O da iyi dönemdeydi. Bu performans pozitif olarak bana sürpriz oldu ama şimdi sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız" ifadelerini kullandı.

Sevilla karşısında oynayacakları sistemin sorulması üzerine ise Jorge Jesus, şu yanıtı verdi:



"Bu 4 maçta 3’lü sistemle oynadık. Taktiksel anlamda böyle bir tercih yaptık. Trabzonspor maçını böyle değerlendiremeyiz. Crespo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadık. Kırmızı karttan sonra sistemi değiştirmemiz gerekti. Sezon başından beri Avrupa’da oynadığımız maçlarda arkada 3’lü oynadık ve 7 galibiyet 3 beraberlik aldık. Yarın nasıl sistemle oynayacağımız göreceğiz. Oyuncularım her sisteme alıştılar ve her sistemi uygulayabiliyorlar.

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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? İŞTE SENARYOLAR...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok.

Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın sahasında İspanya ekibi Sevilla ile mücadele edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

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Isınma hareketleri ile başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaları yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Lincoln Henrique antrenmanda sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ;



Altay, Szalai, Samet Akaydın, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Batshuayi, Valencia.

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Sevilla maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER



Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 14 eşleşmenin hiçbirinde yoluna devam edemedi. Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandığı 11 çift ayaklı eleme turunun 10'unda yoluna devam eden Sevilla, sadece geçen sezon son 16 turunda West Ham'ı geçemedi. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, grup sonrası aşamalarda seyircisi önünde mağlup olmadı. Deplasmanda oynadığı son 10 Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Sevilla, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarında 20 net gol pozisyonu üreten Fenerbahçe, bu fırsatların 14'ünü gole çeviremedi. Bu eşleşmenin ilk maçında yakaladığı üç net pozisyondan da yararlanamayan sarı-lacivertliler, bu sezon sadece AEK Larnaka'yı konuk ettiği karşılaşmayı daha yüksek sayıyla tamamladı.

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Bu sezon en fazla resmi maç golü atan Fenerbahçe oyuncusu olan Enner Valencia, daha önceki iki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı yakaladı. Sarı-lacivertli formayla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2010/11'de 28 gol kaydeden Alex de Souza. Bu eşleşmenin ilk maçında Fenerbahçe filelerini havalandıran Erik Lamela'nın Avrupa kupaları kariyerinde aynı sezonda hem iç sahada hem de deplasmanda gol attığı tek takım Monaco. Avrupa Ligi tarihinde Jorge Jesus'dan daha fazla iç saha galibiyeti alan tek teknik direktör Unai Emery. Bu turnuvada ilk maçı deplasmanda kazanamadığı üç eşleşmenin ikisinde yoluna devam etmeyi başaran Portekizli çalıştırıcı, sadece 2017/18'de Sporting'in başındayken Atletico Madrid'i geçemedi.



"FENERBAHÇE ELENİRSE SUÇLU JESUS"



