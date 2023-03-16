Canlı anlatım: Fenerbahçe Sevilla maçı

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk ediyor. İlk maçı Sevilla 2-0 kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 1-0 SEVILLA

GOL: 41' Valencia (P)

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada Miha Zajc’ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

13. dakikada Ivan Rakitic’in ceza yayı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

32. dakikada ceza yayı sağından İsmail Yüksek’in uzak köşeye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marko Dmitrovic’te kaldı.

38. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Alex Telles’in eline çarptı. Hakem Michael Oliver ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Marko Dmitrovic’in sağından ağlara gönderdi. 1-0

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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? İŞTE SENARYOLAR...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok.

Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

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FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Sevilla maçısaat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER



Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 14 eşleşmenin hiçbirinde yoluna devam edemedi. Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazandığı 11 çift ayaklı eleme turunun 10'unda yoluna devam eden Sevilla, sadece geçen sezon son 16 turunda West Ham'ı geçemedi. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, grup sonrası aşamalarda seyircisi önünde mağlup olmadı. Deplasmanda oynadığı son 10 Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Sevilla, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarında 20 net gol pozisyonu üreten Fenerbahçe, bu fırsatların 14'ünü gole çeviremedi. Bu eşleşmenin ilk maçında yakaladığı üç net pozisyondan da yararlanamayan sarı-lacivertliler, bu sezon sadece AEK Larnaka'yı konuk ettiği karşılaşmayı daha yüksek sayıyla tamamladı.

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Bu sezon en fazla resmi maç golü atan FENERBAHÇE oyuncusu olan Enner Valencia, daha önceki iki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı yakaladı. Sarı-lacivertli formayla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2010/11'de 28 gol kaydeden Alex de Souza. Bu eşleşmenin ilk maçında Fenerbahçe filelerini havalandıran Erik Lamela'nın Avrupa kupaları kariyerinde aynı sezonda hem iç sahada hem de deplasmanda gol attığı tek takım Monaco. Avrupa Ligi tarihinde Jorge Jesus'dan daha fazla iç saha galibiyeti alan tek teknik direktör Unai Emery. Bu turnuvada ilk maçı deplasmanda kazanamadığı üç eşleşmenin ikisinde yoluna devam etmeyi başaran Portekizli çalıştırıcı, sadece 2017/18'de Sporting'in başındayken Atletico Madrid'i geçemedi.



"FENERBAHÇE ELENİRSE SUÇLU JESUS"



