×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Fenerbahçe set vermeden kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#TÜRŞAD#Voleybol
Fenerbahçe set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 23:55

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 4. galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6. kez kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Karyagin, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Dryzyzga (Caner Dengin, Burak Güngör, Mert Cuci)

TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Valezquez, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Burak Topçu, Çağlar Aksoy, Taha Erden, Alpaslan Koç, Kadir Bircan)

Setler: 25-12, 25-17, 25-19

Süre: 65 dakika (20, 23, 22)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#TÜRŞAD#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!