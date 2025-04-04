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Fenerbahçe sert vermedi! Kupa Voley'de final biletini kaptı

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#Kadınlar Kupa Voley#Fenerbahçe Medicana#Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı
Fenerbahçe sert vermedi Kupa Voleyde final biletini kaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 16:45

Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Medicana rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, finalde yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE MEDICANA: 3 - TÜRK HAVA YOLLARI: 0

Salon: Halkapınar

Hakemler: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

Setler: 26-24, 25-23, 25-13

Süre: 73 dakika (26, 26, 21)

Fenerbahçe sert vermedi Kupa Voleyde final biletini kaptı

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#Kadınlar Kupa Voley#Fenerbahçe Medicana#Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı

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