Fenerbahçe seriyi 1-1'e getirdi!

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, 3 sayılık seri yakalayarak eşitliği bozdu: 8-5. Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın hücumlarına ana Cristina'nın etkili smaçlarıyla cevap verdi. Sarı-siyahlı takım, setin ortalarına kadar rakibiyle arasındaki 3 sayılık farkı korudu. Ogbogu'nun servis turunda VakıfBank, farkı açmayı sürdürdü (20-13) ve sarı-lacivertli takıma mola aldırdı. Fenerbahçe Medicana'nın hatalarından iyi yararlanan VakıfBank, ilk seti 25-19 üstün bitirip 1-0 öne geçti.

Fedorovtseva'nın servis turuyla sarı-lacivertliler, 2. sete iyi başlayan taraf oldu. Vargas'ın etkili hücumlarının ardından Fenerbahçe Medicana'nın 4 sayılık fark yakalamasıyla (6-2) VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti molaya gitti. Ev sahibi takımın savunmadaki hatalarıyla sarı-lacivertli ekip, ivme yakaladı. VakıfBank, Vargas ve Fedorovtseva'yı durdurmakta zorlanırken 2. seti 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set karşılıklı hücumlarla çekişmeli başladı. Fenerbahçe'de Hande Baladın'ın etkili olduğu bölümde VakıfBank, rakibine Cazaute'un smaçlarıyla cevap verdi. 4 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertliler, farkı açtı: 10-6. Zaman zaman bulduğu seriler ve Hande Baladın ile Vargas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe Medicana, sette 25-18 üstün gelerek 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başında VakıfBank, hücum ve savunmada hata yaparken sarı-lacivertli takım rahat oynadı. Berka Buse Özden'in sayılarıyla sarı-siyahlılar toparlanıp farkı 3 sayıya kadar indirirken (19-16) Fenerbahçe Medicana mola aldı. Setin son bölümünde oyunun kontrolünü alan Fenerbahçe Medicana, 25-20'lik skorla seti tamamladı ve maçı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Melissa Vargas, 28 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken VakıfBank'ta Marina Markova, 16 sayıyla oynadı.

Salon: V. Bank

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

Fenerbahçe: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

Süre: 109 dakika (27, 29, 25, 28)