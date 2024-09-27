Fenerbahçe, Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası iftiralar hakkında hukuki işlem başlattı

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, Sarı-lacivertli kulübü, Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilişkilendirenlerle ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alpoğlu; "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yönelik menfur saldırının,

bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Serhat Akın’a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.