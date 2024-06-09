Fenerbahçe seçiminde ilk günün galibi Ali Koç! Aziz Yıldırım’ın taraftarları terk edilmiş hissettiler

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Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç ile 20 yıl boyunca bu görevi üstlenen Aziz Yıldırım’ın 6 yıl sonra tekrar karşı karşıya geldiği genel kurul beklendiği gibi gerilimle başladı. Aidatlarını yatıran 46 bin 140 bin üye bugün sarı lacivertlilerin başkanlığı için Koç ile Yıldırım arasında tercihini yapacak. Ancak iki isim ilk olarak dün kongre divan başkanlığı için karşı karşıya geldi ve mevcut yönetimin desteklediği Vefa Küçük’ün seçilmesiyle bu raundun galibi Ali Koç oldu.

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YILDIRIM VE EKiBiNDEN ‘200-300 TARAFTAR GETiRiLDi’ iDDiASI

Genel kurulu yönetecek divan başkanının belirlendiği seçim beraberinde tartışmaları da getirirdi. Yönetici Fethi Pekin divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük’ü üyelerin oylarına sundu. Küçük için oylama yapıldıktan sonra Pekin önce ‘2. oylamaya gerek kalmadı’ dese de Mosturoğlu’nu oylattı. Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken Aziz Yıldırım cephesi oylamanın yapılmadığını, bir oldubittiye getirildiğini iddia ederek itirazda bulundu. Hatta Şekip Mosturoğlu’nun oylarının fazla olduğu ve Ali Koç ekibinin kongreye Fenerbahçe üyesi olmayan 200-300 civarında taraftar getirildiği öne sürüldü.

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KÜRSÜ iŞGAL EDiLMiŞTiR KÜRSÜYÜ BOŞALTACAĞIZ

Yaşananların ardından başkan adayı Aziz Yıldırım, F.Bahçe Başkanvekili Erol Bilecik mali tablolarla ilgili sunum yaparken kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Yıldırım platforma çıktığında kendisini karşılayan başkan Ali Koç ile el sıkışıp kısa bir süre konuştuktan sonra kürsüye geçti ve sonrasında şu diyaloglar yaşandı.

Aziz Yıldırım: “Bir dakika beni dinleyin.”

Vefa Küçük: “Benden söz almadınız.”

Aziz Yıldırım: “Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun.”

Vefa Küçük, “Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız.”

SEÇiM GAYRi DEMOKRATiK GiDiYORUM

Vefa Küçük: “Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım’a, zaten başkan adayı olarak konuşacak.”

Aziz Yıldırım: “Sevgili F.Bahçeliler, 1 dakika beni dinleyin. F.Bahçe’ye yakışır bir kongre olsun. Ancak gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın (bugün) oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir. Hepinize teşekkür ederim.” Yıldırım bu sözleri sonrası kongreyi terk etti.

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KONGRENiN YILDIZI: ILICALI

Ali Koç’un listesinde bulunan Acun Ilıcalı kongrede en çok alkışı alan isimdi. Acun Ilıcalı, tribünleri dolduran binlerce taraftarı Mourinho için tezahürat yapmaya çağırdı. Tezahüratı cep telefonu ile kayda alan Ilıcalı, bu görüntüleri Portekizli teknik adama göndereceğini söyledi.

KONGRE STRATEJiLERi

YILDIRIM’IN TARAFTARLARI TERK EDiLMiŞ HiSSETTiLER

· Aziz Yıldırım kongreyi terk etmekle hata yaptı mı?

YANIT: Bu tavır Aziz Bey’in geri çekilmesi olarak yorumlandı. Taraftarlarının çoğu bu tavrı doğru bulmadı. Terk edilmiş duygusu yaşadılar.

· Peki ne yapmalıydı Aziz Bey?

YANIT: Kongrede kalıp mücadele etmeli ve mağdur olduğunu tüm kongre üyelerine göstermeliydi? Mağduriyet her zaman kazandırır.

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· Ali Koç açısından yaklaşırsak..?

YANIT: Gücünü pekiştirdi. Aziz Yıldırım’a verdiği “Gerekirse kavga ederiz” sözü taraftarları arasında bütünleşmeyi sağladı. Kongrede kalarak iddiasını da göstermiş oldu.

· Bugün yapılacak seçime, dünkü olaylar nasıl yansıyacak?

YANIT: Yıldırım’ın kongreden ayrılmasıyla birlikte, “Seçim bitti, Ali Koç kazandı” yorumları yapıldı. Eğilim de gerçekten bu yönde görünüyor. Yıldırım’ın, “Kavga çıkmaması için ayrıldım” sözüyle kavgacı imajını ne kadar sileceği soru işareti ama, ilk raundu kazanan Ali Koç tarafı oldu.