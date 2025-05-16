Fenerbahçe seçim kararı aldı! Kongre tarihi belli oldu

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Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.

BUGÜNKÜ TOPLANTIDAN SEÇİM KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

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BAŞKAN ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sarı-Lacivertlilerde kongrenin Eylül ayında yapılması planlanırken Başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağı belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.