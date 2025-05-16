Fenerbahçe seçim kararı aldı! Kongre tarihi belli oldu

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Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı.
BUGÜNKÜ TOPLANTIDAN SEÇİM KARARI ÇIKTI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
BAŞKAN ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR
Sarı-Lacivertlilerde kongrenin Eylül ayında yapılması planlanırken Başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağı belirtildi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.