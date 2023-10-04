Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi! Kim Min-Jae'de yapılan hataya düşmedi...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in yerine transfer edilen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin bonservis ücretini belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla göz doldururken, sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı da tartışılmaya başladı.

Fenerbahçe aynı hataya düşmedi

Kim Min-Jae'yi, '18 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle Napoli'ye kaptıran, oyuncunun buradan 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmesinden gerekli dersi çıkaran yönetim, Szymanski'de aynı hataya düşmedi.

Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi

24 yaşındaki oyuncuyu 'Gelecek vadeden' isim olarak gören Fenerbahçe yönetimi haklı çıktı. Polonyalı futbolcu 14 resmi maçta 8 gol-4 asistlik performansıyla takımı sırtlamakla kalmadı, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi.

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Szymanski'nin bonservis ücreti 30 milyon Euro

18 milyon Euro piyasa değeri olan başarılı orta saha için yönetim, kapının 30 milyon Euro'dan (864 milyon TL) açılması kararını aldı.

Sözleşmesi 2027 sonuna kadar

Ocak ayında tekliflere kesinlikle kapalı olan Fenerbahçe, yaz döneminde ancak bu rakamın üstüne çıkılması halinde görüşme masasına oturacak. Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından alınan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 sonuna kadar.

Ligde gol sayısını 5'e yükseltti

Ligde son 3 iç saha maçında gol sevinci yaşayan Szymanski, ligde gol sayısını 5'e yükseltti. Geçen sezonu ise Dinamo Moskova formasıyla 40 karşılaşmada 10 gol-7 asistle tamamlamıştı.