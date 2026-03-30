Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2022-2023 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1 Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları elde etti. Wilbekin, 2024-2025 sezonunun başında yaşadığı çapraz bağındaki yırtık sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalırken, bu sezon 6'sı Euroleague olmak üzere 15 maçta mücadele etti.