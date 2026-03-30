Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı. 

×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 19:23

Fenerbahçe Beko, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2022-2023 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1 Euroleague, 2 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları elde etti. Wilbekin, 2024-2025 sezonunun başında yaşadığı çapraz bağındaki yırtık sebebiyle uzun süre takımdan uzak kalırken, bu sezon 6'sı Euroleague olmak üzere 15 maçta mücadele etti.

BAKMADAN GEÇME!